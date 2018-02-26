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Başakşehir hem puan hem de koltuğu kaybetti

Süper Lig'de Başakşehir Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu Bursaspor'u 5-0 yenen Galatasaray'a teslim etti.

Başakşehir hem puan hem de koltuğu kaybetti
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.

BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takım Adebayor'un 28. dakikada attığı golle öne geçti. İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

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GENÇLER İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Konuk Ankara temsilcisi ise 50. dakikada Abdul Khalili'nin attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç eşitlikle sona erdi.

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LİDER YİNE DEĞİŞTİ

Başakşehir, geçen hafta oturduğu liderlik koltuğunu kaybetti. Bursaspor'u 5-0 yenen Galatasaray puanını 47'ye getirdi ve averajla Başakşehir'i geçip liderlik koltuğuna oturdu.

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