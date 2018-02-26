Başakşehir hem puan hem de koltuğu kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.
BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takım Adebayor'un 28. dakikada attığı golle öne geçti. İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.
Abdullah Avcı: Kendi oyunumuzu oynayamadık VİDEO
GENÇLER İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
Konuk Ankara temsilcisi ise 50. dakikada Abdul Khalili'nin attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç eşitlikle sona erdi.
Ümit Özat: Alanyaspor’u yenersek, bu puanın anlamı olur VİDEO
LİDER YİNE DEĞİŞTİ
Başakşehir, geçen hafta oturduğu liderlik koltuğunu kaybetti. Bursaspor'u 5-0 yenen Galatasaray puanını 47'ye getirdi ve averajla Başakşehir'i geçip liderlik koltuğuna oturdu.