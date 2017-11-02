Başakşehir evinde 1 puan aldı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, Almanya'da 3-1 yenildiği Hoffenheim'i ağırladı.
İstanbul'daki maça da kontrollü başlayan temsilcimiz Başakşehir, Hoffenheim'e net bir pozisyon şansı vermedi.
Mücadelenin ilk yarısında iki takım da meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı. 0-0
Karşılamanın ikinci yarısına Alman temsilcisi Hoffenheim hızlı başladı. Maçın 47. dakikasında Florian Grillitsch, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Maçın ikinci yarısında gol arayan temsilcimiz Medipol Başakşehir, son dakikada UEFA Avrupa Ligi'ndeki yarışa tutundu. Uzatma dakikalarında Edin Visca'nın golüyle eşitliği sağlayan Medipol Başakşehir'in UEFA'da yoluna devam etme şansı da devam etti.
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