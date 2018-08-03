Başakşehir iki oyuncusunu gönderdi

Medipol Başakşehir Kulübü Cheikhou Dieng için Avusturya ekibi FC Wacker Innsbruck'a, Atabey Çiçek'in ise Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
YOLLAR AYRILDI
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sözleşmeli oyuncularımızdan Cheikhou Dieng için Avusturya'nın FC Wacker Innsbruck kulübü ile; Atabey Çiçek için Ümraniyespor kulübü ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcularımızın başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."