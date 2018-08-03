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Başakşehir iki oyuncusunu gönderdi

Başakşehir, Cheikhou Dieng için Avusturya'nın FC Wacker Innsbruck kulübü ile; Atabey Çiçek için Ümraniyespor kulübü ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Medipol Başakşehir Kulübü Cheikhou Dieng için Avusturya ekibi FC Wacker Innsbruck'a, Atabey Çiçek'in ise Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

YOLLAR AYRILDI

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sözleşmeli oyuncularımızdan Cheikhou Dieng için Avusturya'nın FC Wacker Innsbruck kulübü ile; Atabey Çiçek için Ümraniyespor kulübü ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcularımızın başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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