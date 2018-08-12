Başakşehir ilk maçında Trabzonspor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
BAŞAKŞEHİR RAHAT KAZANDI
İlk yarıyı Da Costa'nın 43. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci 45 dakikada ise oyuna sonradan dahil olan Emmanuel Adebayor 90+1'de tabelayı yazdı. Ev sahibi Başakşehir sahadan 2-0 galip ayrıldı.
TRABZONSPOR KAYIPLA BAŞLADI
Alınan bu sonucun ardından Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, yeni sezona 3 puanla başladı. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor ise yeni sezonda ilk yenilgisini aldı.