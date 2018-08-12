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Başakşehir ilk maçında Trabzonspor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u konuk eden Medipol Başakşehir rakibini Da Costa'nın golüyle 2-0 mağlup etti.

Başakşehir ilk maçında Trabzonspor'u yendi
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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR RAHAT KAZANDI

İlk yarıyı Da Costa'nın 43. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci 45 dakikada ise oyuna sonradan dahil olan Emmanuel Adebayor 90+1'de tabelayı yazdı. Ev sahibi Başakşehir sahadan 2-0 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR KAYIPLA BAŞLADI

Alınan bu sonucun ardından Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, yeni sezona 3 puanla başladı. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor ise yeni sezonda ilk yenilgisini aldı.

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