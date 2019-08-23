Transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci, 5 yıllık yeni sözleşmenin altına imza attı.

5 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Başakşehir, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile milli futbolcuyla yapılan kontratı açıklayan turuncu-lacivertli ekip, iç transferde bir isimle daha anlaşma sağlamış oldu.

Başakşehir İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı - İZLE

Süper Lig ekibi Başakşehir, daha önce Mert Günok ve Mahmut Tekdemir'le de nikah tazelemişti.

Böylece Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 3 futbolcu da takımda kalmış oldu.