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Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığı açıkladı.

| Haber Merkezi
Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı
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Transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci, 5 yıllık yeni sözleşmenin altına imza attı.

5 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Başakşehir, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. 

Resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile milli futbolcuyla yapılan kontratı açıklayan turuncu-lacivertli ekip, iç transferde bir isimle daha anlaşma sağlamış oldu.

Başakşehir İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı - İZLE

Süper Lig ekibi Başakşehir, daha önce Mert Günok ve Mahmut Tekdemir'le de nikah tazelemişti. 

Böylece Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 3 futbolcu da takımda kalmış oldu.

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