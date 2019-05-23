Başakşehir kapanış maçında Alanyaspor'u ağırlıyor

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Fatih Terim'in iki kez istifa ettiği ortaya çıktı

G.Saray'ı 22. kez mutlu sona ulaştıran Fatih Terim'in 'Sokak kabadayısı' ve 'Ozan Kabak' olayları sonrası istifa ettiği ancak yönetimin tecrübeli hocayı kararından vazgeçirdiği öğrenildi.