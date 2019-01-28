Başakşehir Kasımpaşa'yı da mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve 2. sıradaki Galatasaray'ın 6 puan önünde haftayı lider tamamladı.

GOLLER VİSCA VE ELİA'DAN GELDİ

19. maçında 12. galibiyetini alan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Edin Visca ve 84. dakikada Eljero Elia'dan geldi.

42. dakikada yeni transfer Robinho'nun asistiyle topla buluşan Visca, sağ çaprazdan düzgün vurdu ve takımını öne geçirdi. 84. dakikada ise Visca bu kez asist yaptı. Visca'nın sağdan yerden pasına tek vuruş yapan Eljero Elia, farkı ikiye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi.

6 PUANLIK FARKI KORUDU

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 41'e çıkarttı ve 6 puan farkla liderliğini korudu. Son 5 maçta 4 yenilgi alan Kasımpaşa ise 29 puanla 7. sıraya düştü.

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

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