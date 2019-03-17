Başakşehir, Kayseri'de 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Ligi'nin 26. haftasında lider Medipol Başakşehir, Kayserispor ile deplasmanda karşılaştı.
Medipol Başakşehir, çok net pozisyonları kaçırdığı maçta Kayserispor kalecisi Silviu Lung'u geçemedi ancak 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle beraberliği kurtardı ve maç 1-1 sona erdi.
ADEBAYOR SON DAKİKADA ATTI
İstikbal Mobilya Kayserispor'un golü 20. dakikada Şamil Cinaz'dan geldi. Başakşehir'e puanı getiren golü ise 90+7. dakikada penaltıdan Emmanuel Adebayor attı.
Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Medipol Başakşehir, 58 puan ile liderliğini devam ettirdi. İstikbal Mobilya Kayserispor ise puanını 33'e çıkarttı ve 12. sırada kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.