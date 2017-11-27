Başakşehir, Kayserispor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk golünü 9. dakikada Kayserispor'dan Umut Bulut attı. Bu gole cevap ise 38. dakikada Adebayor'dan geldi.

Maçta başka gol olmadı ve 90 dakika 1-1'lik skorla sona erdi.

ZİRVEDE GALATASARAY VAR

Bu sonuçla 1 puan alan Başakşehir puanını 27'ye yükseltti.

Ligin lideri Galatasaray ise gelecek Cumartesi akşamı oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde 29 puana sahip ve Başakşehir'in 2, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 6 puan üstünde.