Başakşehir kazandı ama Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi maçlarına çoğunlukla yedek oyuncuları ile çıkan, zaman zaman kilit oyuncularını da oynatmayan Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü olarak bitirdi.
Son maçında Portekiz ekibi Braga'yı deviren Başakşehir, Hoffenheim ile Ludogorets Razgrad'ın 1 - 1 berabere kalması sonucu, Avrupa'ya veda etti.
Ludogorets Razgrad puanını 9'a çıkartırken, temsilcimiz Başakşehir 8 puanda kaldı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Edin Visca ile öne geçen Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
Mücadelenin ikinci yarısında da üstün olan taraf Başakşehirdi.
55. dakikada yakaladığı pozisyonu iyi değerlendiren Braga, Bruno Viana'nın pasını gole çeviren Raul Silva ile skoru eşitledi.
Maçın 77. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına Emre Belözoğlu geçti. Tecrübeli futbolcu, kullandığı penaltıyla skoru 2-1 yaptı.