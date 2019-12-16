Başakşehir, Konya'da 2 puan bıraktı

1 Rodallega attı, Trabzon yenildi Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta Denizlispor'a eski golcüsü Rodallega'nın iki golüyle mağlup oldu.

2 Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat, Bosna Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica takımı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

3 Galatasaray'da 5 oyuncu Tuzlaspor kadrosuna alınmadı Galatasaray, Tuzlaspor maçı kadrosunda Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina'nın yer almayacağı açıklandı.

4 9 kırmızı kartlı maç tatil edildi Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta Salihli Belediyespor ile Aliağa Futbol'u karşı karşıya getiren maç, ev sahibi 2-0 öndeyken yaşanan olaylar sonrası çıkan 9 kırmızı kart nedeniyle yarıda kaldı.

5 Nzonzi'nin sözleşme fesih şartı Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, kalan maaşının bir kısmı olan 1 milyon 625 bin euronun (10 milyon 592 bin TL) verilmesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini yönetime bildirdi.

6 Gümüşdağ: Arda Galatasaray'ı isterse yardımcı oluruz Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında konuştu. Gümüşdağ, "Galatasaray'a gitmesi için gerekli kolaylığı sağlarız" dedi.

7 Başakşehir'in rakibi Sporting UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, son 32 turunda Sporting'le eşleşti.

8 3 büyükler yine transfer peşinde Sezon başında toplam 31 futbolcu alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligin ilk yarısında beklentileri karşılayamadı. 3 büyükler, durumu düzeltmek için ocak ayında da transfer yapmayı planlıyor.

9 Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverlerin sonucu en çok merak ettiği karşılaşma ise Real Madrid-Manchester City maçı olacak.