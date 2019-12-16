Başakşehir, Konya'da 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
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Başakşehir 26. dakikasında Visca'nın kullandığı kornerde Ponck'un yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçerken, Konyaspor'a beraberliği getiren gol, 63. dakikada Daci'nin asistinde Mİlosevic ile geldi.
Bu sonucun ardından Başakşehir, Denizlispor maçının ardından üst üste 2. kez sahadan beraberlikle ayrılarak 27 puana yükseldi, 8 haftadır kazanamayan Konyaspor ise 15 puana yükseldi.
Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.