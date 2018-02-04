Aykut Kocaman: Bu hakemlerle şampiyon olmamız çok zor

Konyaspor, Eto'o için Game Of Thrones temalı bir klip hazırladı

Fatih Terim: Bu da bize nazar boncuğu olsun

1 Fatih Terim: Galatasaray böyle oynamaz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor yenilgisinin ardından oyuncularını eleştirdi.

2 Başakşehir Konya'da berabere kaldı Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

3 Galatasaray, Terim yönetiminde ilk kez kaybetti Galatasaray, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. Sivasspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip liderlik şansını da kullanamadı.

4 Ergin Ataman, Obradovic'in elini sıkmadı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Doğuş'a yenildikleri maç sonrası Obradovic'in kendisine saygısızlık yaptığını ifade etti.

5 Van Belediyespor'dan Erciyes'e 10 gol TFF 3. Lig 2. Grup'ta zor günler geçiren ve henüz puanı olmayan Kayseri Erciyesspor, orta sıralarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor'a 10-2 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu.

6 Cengiz Ünder, İtalya'da golle tanıştı Sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, İtalya'daki ilk resmi golünü Verona deplasmanında attı.

7 Fenerbahçe: TFF ve MHK'nin ensesindeyiz Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, TFF ve hakem camiasında hala FETÖ'cülerin olduğunu ve bunların temizlenmesini istedikleri için kendileri aleyhine kasten hatalar yapıldığını belirtti.

8 Fikret Orman: Kimsenin gözünün yaşına bakmam Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımdaki kötü gidişata el koydu. Şenol Güneş ve futbolcularla görüşecek olan Orman, ciddi uyarılarda bulunacak.

9 Boris Rapaiç'ten Gençlerbirliği'ne 2 gol Fenerbahçe U21 takımında oynayan Boris Rapaiç, Gençlerbirliği ağlarına 2 gol attı.