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Başakşehir Konya'da berabere kaldı

Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir Konya'da berabere kaldı
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Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, Konya deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada Başakşehir, Konya'dan 1 puan çıkardı.

ADEBAYOR'UN GOLÜNE SKUBİC CEVAP VERDİ

Karşılaşmanın 36. dakikasında Adebayor'un attığı golle Başakşehir ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Togolu yıldız geçen hafta olduğu gibi Afrin Operasyonu'na katılan Mehmetçik'e destek olmak için asker selamı verdi. 

Maçın 90+2. dakikasında Konyaspor'un beraberlik golü ise Skubic'ten geldi. Orkan Çınar'ın frikiğinin direkten döndüğü son dakikalarda Emre Belözoğlu kırmızı kartla oyundan atıldı. Emre, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Başakşehir bu sonuçla puanını 43 yaparken, Konyaspor ise 17 puana yükseldi.

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