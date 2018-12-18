Başakşehir kupada Adana Demirspor'u eledi

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında karşılaştı.
TUR ATLAYAN BAŞAKŞEHİR OLDU
1-1 biten ilk maçında rövanşında Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek tur atlayan takım oldu.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Epureanu ve 33. dakikada Kerim Frei attı.
ARDA İLK 11'DE BAŞLADI
Başakşehir'de Arda Turan, Adana Demirspor karşısında uzun bir süre sonra ilk 11'de kendisine yer buldu ve 62 dakika sahada kaldı.