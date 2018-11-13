Başakşehir, Lameck Banda'yı İstanbul'a getirdi

Başakşehir potansiyelli genç futbolculara yönelmeye devam ediyor.
Denenmek için İstanbul'a getirilen 17 yaşındaki oyuncu, Zambiya Süper Ligi takımlarından ZESCO United forması giyiyor.
Lameck Banda'na transfermarkt verilerine göre sağ açık pozisyonunda görev yapıyor. Zambiyalı oyuncu aynı zamanda sol açık ve forvet mevkilerinde de oynayabilir. Oyuncunun asıl mevkisi sağ açık.
Genç oyuncu ocak ayında ZESCO takımına transfer olmuştu. Banda'na bu sezon 5 maçta forma giydi. Lameck Banda'na yarın İstanbul Başakşehir ile denemelere başlayacak.