Başakşehir, liderliği bırakmadı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Bursaspor'a konuk oldu.

Lider Başkşehir, Bursa'dan 3 puanla döndü.

İLK YARIDA TEK GOL VAR

İlk yarıda mücadelenin hakimi olan Başakşehir. 17. dakikada Attamah'ın kafa gölüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

ARDA GOLLE DÖNDÜ BAŞAKŞEHİR KAZANDI

İkinci yarıda da etkili oynunu sürdüren Başakşehir, Mossoro ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 85'i gösterirken bu kez Arda Turan sahneye çıktı.

Milli futbolcu ceza sahasının dışından yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu tayin etti. Başakşehir, Bursaspor'u 3-0 mağlup etti ve liderliğini devam ettirdi.