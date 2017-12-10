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Başakşehir liderliği kaptırdı

Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve 1 hafta önce kazandığı liderliği G.Saray'a kaptırdı.

Başakşehir liderliği kaptırdı
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Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA TEK GOL SİVAS'TAN

Mücadelenin ilk yarısında tek gol Sivasspor'dan geldi. 17. dakikada Başakşehir savunmasının hatasını iyi değerlendiren Kone, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

BAŞAKŞEHİR ZİRVEYİ KAPTIRDI

İkinci yarıda geri dönmek için baskısını artıran Başakşehir, bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın tek golünü atan Kone, 90+3'te kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 30 puanda kaldı. Sivasspor ise 22 puana yükseldi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'dan zirveyi devralan Başakşehir, 1 hafta sonra zirveyi yeniden Galatasaray'a kaptırdı.

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