Başakşehir liderliği kaptırdı

Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.
İLK YARIDA TEK GOL SİVAS'TAN
Mücadelenin ilk yarısında tek gol Sivasspor'dan geldi. 17. dakikada Başakşehir savunmasının hatasını iyi değerlendiren Kone, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
BAŞAKŞEHİR ZİRVEYİ KAPTIRDI
İkinci yarıda geri dönmek için baskısını artıran Başakşehir, bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın tek golünü atan Kone, 90+3'te kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından Başakşehir 30 puanda kaldı. Sivasspor ise 22 puana yükseldi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'dan zirveyi devralan Başakşehir, 1 hafta sonra zirveyi yeniden Galatasaray'a kaptırdı.