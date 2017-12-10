Başakşehir liderliği kaptırdı

15 haftası geride kalan ligde 8 gol 1 asistle oynayan Giuliano, yarıştan kopmak üzere olan Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.

Galatasaray-Akhisarspor maçında birçok kuralı ihlal eden Okan Buruk'un en az 7 maç ceza alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Mayıs 2018'deki başkanlık seçimine aday olduğunu açıklayan Ali Koç, seçim çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Burak Yılmaz'ın da içinde bulunduğu lüks araç kaza yaptı. Yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

G.Saray'daki geleceği tartışılan Igor Tudor, başarılı birey ve kurumların büyük hatalarla nasıl başa çıktığını anlatan bir kitap okuyor.

Leipzig, Orkan için 5 milyon euro teklif etti

Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve 1 hafta önce kazandığı liderliği G.Saray'a kaptırdı.

1 Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında Beşiktaşlı ve Galatasaraylı bir çiftin çocuklarıyla yaşadığı maç keyfine gölge düştü.

2 Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi Belhanda, Yasin ve Feghouli, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul edeceklerini açıklayan ABD'ye gol sonrası secdeye vararak mesaj verdi.

3 Okan Buruk'a tarihi ceza yolda Galatasaray-Akhisarspor maçında birçok kuralı ihlal eden Okan Buruk'un en az 7 maç ceza alacağı öğrenildi.

4 Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç takla attı Burak Yılmaz'ın da içinde bulunduğu lüks araç kaza yaptı. Yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 Giuliano Fenerbahçe'yi sırtlıyor 15 haftası geride kalan ligde 8 gol 1 asistle oynayan Giuliano, yarıştan kopmak üzere olan Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.

6 Rıdvan Dilmen: Muslera bir an önce toparlanmalı Muslera'nın iki haftadır hatalı goller yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Tudor'u göndermek için her şeyi yapıyor" dedi.

7 Ayhan Akman'dan Muslera'ya küfür Ayhan Akman'ın, yediği hatalı golün ardından Fernando Muslera'ya küfür ettiği görüldü.

8 Tudor krizle başa çıkmak için kitap okuyor G.Saray'daki geleceği tartışılan Igor Tudor, başarılı birey ve kurumların büyük hatalarla nasıl başa çıktığını anlatan bir kitap okuyor.

9 Gomis kaç maç ceza alacak Akhisarspor maçında kırmızı kart gören Gomis, Sivas Belediyespor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.