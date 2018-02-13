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Başakşehir maçı öncesinde Trabzonspor'da 12 eksik

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, zorlu maçın hazırlıklarına 12 eksikle başladı.

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Başakşehir maçı öncesinde Trabzonspor'da 12 eksik

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma, beşe iki top çalışması ve dar alanda maç yapıldı. Son bölümde ise dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Burak Yılmaz'ın takımdan ayrı, Abdülkadir Ömür ile Mustafa Akbaş'ın ise salonda çalıştığı kaydedildi.

12 FUTBOLCU KATILMADI

Antrenmana Arda, Esteban, N'Doye, Castillo, Rodallega, Durica, Pereira, Sosa, Bero, Onazi, Okay ve Uğur katılmadı. Bu oyuncuların yoğun sisin hava ulaşımını olumsuz etkilemesi üzerine Trabzon'a dönemediği belirtildi.

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