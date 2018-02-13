Başakşehir maçı öncesinde Trabzonspor'da 12 eksik

Akhisar ile Bursaspor taraftarları kavga etti

1 Tottenham İtalya'dan mutlu döndü Şampiyonlar Ligi'nde ikinci perde başladı. Son 16 tur maçlarının ilk mücadelesinde Juventus ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

2 Francesco Totti: Benim gibisi gelmez Roma'nın efsane ismi Francesco Totti, yaptığı bir açıklamada " Roma'ya başka bir Totti'nin gelebileceğine inanmıyorum." dedi.

3 Necati Ateş ve Göhan Zan'dan büyük fedakarlık Galatasaray Futbol Akademisinde antrenör olarak görev yapacak olan eski futbolcular Necati Ateş ve Gökhan Zan ücret almadan çalışacak.

4 Robben: Beşiktaş eşleşmesi çok zor Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, Beşiktaş'ın olağanüstü işler yaptığını ve siyah-beyazlı takımdan çekindiğini söyledi.

5 Fenerbahçeli futbolcular bilerek kaleyi boş bıraktı U19 Ligi'nde, Başakşehir kalecisi yerde kaldığı anda gol atan Fenerbahçe, fair play olarak kalesini boş bıraktı ve rakibinin gol atmasına izin verdi.

6 Aykut Kocaman: Şampiyonluk yolu açıldı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir galibiyetinden sonra öğrencilerine "Bu galibiyet bize şampiyonluk yolunu açtı. Şimdi her şey elimizde" dedi.

7 Fikret Orman G.Saray derbisinin ertelenmesini istememişti Geçtiğimiz günlerde, "TFF maçlarımızı ertelemeli" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yıllar evvel G.Saray'ın Real Madrid maçı öncesi yaptığı erteleme talebinin reddedilmesini istemişti.

8 Gomis, Lewandowski ve Suarez'i geçti Antalyaspor'a 2 gol atan Gomis, Avrupa'da toplam gol ve asist sayısında takımına en fazla katkı yapan 6. oyuncu oldu.

9 Fenerbahçe, Başakşehir'in turuncu soyunma odasını boyadı Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, hem maç öncesinde Kadıköy atmosferi yaratmak hem de turuncu stres yapar düşüncesiyle soyunma odasını sarı-laciverte boyadı.