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Başakşehir maçında kulübeleri su bastı

Hekimoğlu Trabzon ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşma öncesi yağan yoğun yağmur nedeniyle zemin, adeta göle döndü.

| Haber Merkezi
Başakşehir maçında kulübeleri su bastı
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Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Trabzon VakfıKebir İlçe Stadı'nda oynanan mücadele öncesinde yağan yoğun yağmur, ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLER TRİBÜNE ÇIKTI

Yağmur nedeniyle stadın birçok bölgesi sular altında kalırken, yedek kulübesinin olduğu bölge adeta göle döndü.

İki takımın da teknik heyeti, karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kaldı. 

Öte yandan Başakşehir, Demba Ba'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

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Maç oynanırken sahaya giren emniyet amiri

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