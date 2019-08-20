Başakşehir, Mahmut ve Mert ile sözleşme yeniledi

Başakşehir kadrosunu koruyor... Turuncu lacivertliler, transfer döneminde adı diğer kulüple anılan Mahmut Tekdemir ve Mert Günok ile yeni sözleşme imzaladı.
Başakşehir twitter hesabından yaptığı açıklamada Mahmut ile 5 yıllık, Mert ile 4 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
MAHMUT 2006'DAN BERİ BAŞAKŞEHİR'DE
Önceki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir altyapısında yetişen Mahmut Tekdemir, 2006 yılından bu yana turuncu lacivertlilerin formasını giyiyor.
Mert Günok ise, 2016 yazında imza attığı Başakşehir'de 3. sezonunu geçiriyor.