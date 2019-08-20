Başakşehir, Mahmut ve Mert ile sözleşme yeniledi

1 Galatasaray'da yabancı krizi Galatasaray'da yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşanıyor. Ozornwafor'u kiralayarak sayıyı 14'e düşürmeyi planlayan yönetim, Falcao transferi için bir oyuncuyu daha göndermek zorunda.

2 Beşiktaş, Konoplyanka ile anlaştı Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfere sarıldı. Siyah-beyazlılar Ukraynalı futbolcu Konoplyanka ve kulübü Schalke 04 ile el sıkıştı.

3 Moses 5 hafta yok Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Moses, 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

4 Takım bulamayan futbolcular Türkiye Süper Lig'de yıllarca forma giyen birçok ünlü futbolcu ligin başlamasına kısa süre kala hâlâ kulüp bulamadılar. İşte bonservisi elinde bulunan ünlü Türk futbolcular...

5 Elif Elmas Fenerbahçe maçlarını kaçırmıyor 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, Fenerbahçe'yi yakından takip etmeye devam ediyor.

6 Isimat Mirin Toulouse'ta Beşiktaş'ın devre arasında PSV'den aldığı Isimat Mirin, Fransa'nın Toulouse takımına kiralandı.

7 Falcao, Galatasaray tercümanı Mert Çetin'i takibe aldı Radamel Falcao, Galatasaray taraftarlarını yine heyecanlandırdı. Kolombiyalı golcü, Instagram hesabından bu kez de A takım tercümanı Mert Çetin'i takip etmeye başladı.

8 Beşiktaş'ta hedef Steve Mounie Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Huddersfield forması giyen Beninli golcü Steve Mounie'yi gündemine aldı.

9 Fenerbahçe, Babacar'ı kiralayacak Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sassuolo'nun deneyimli golcüsü Babacar'ı transfer etmek için harekete geçti.