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Başakşehir Malatya'dan fark yedi

Süper Lig'in ilk haftasında, Yeni Malatyaspor'a konuk olan Medipol Baiakşehir ekibi, 3-0 yenilerek lige kötü başlayan takımlara arasına girdi.

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Karşılaşmanın golleri 68'de Guilherme, 87'de Adis Jahovic ve 90+2'de Moryke Fofana'dan geldi.

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