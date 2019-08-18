Başakşehir Malatya'dan fark yedi

5Mourinho: Futbolu çok özledim
Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Mourinho, futbolu çok özlediğini ifade etti. Deneyimli hocanın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
6Fenerbahçe sezonu Gazişehir maçıyla açıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin hedefi, farklı kazanarak 4 yıl sonra bir haftayı liderlik koltuğunda kapatmak.
7Hasan Şaş görevine devam ediyor
Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasını kabul etmedi. Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevine devam edeceğini duyurdu.