Başakşehir Milos Jojic'i transfer etti

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Başakşehir, Köln'de forma giyen 26 yaşındaki Sırp orta saha Milos Jojic'i transfer etti.
DORTMUND VE KÖLN'DE OYNADI
Spor Toto Süper Lig'de son dönemde şampiyonluğa oynayan ve taraflı tarafsız birçok futbolseverin beğenisini kazanan bir oyun ortayta koyan Başakşehir, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
İstanbul ekibi Köln'de forma giyen 26 yaşındaki Sırp futbolcu Milos Jojic'i kadrosuna kattı.
Orta sahada görev yapan Jojic, Partizan, Dortmund ve Köln'de oynadı. Sırp futbolcu, Bundesliga'da 79 maçta forma giydi, 12 gol ve 10 asistlik performansa imza attı.