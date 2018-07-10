Başakşehir Milos Jojic'i transfer etti

Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı

Everton'dan Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Norveç liginde oynayan 3 futbolcuyu özel olarak takip ediyor.

Transferde ilk olarak stoper sorununu çözmeyi amaçlayan Trabzonspor, İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi transfer edecek.

Son şampiyon Galatasaray, Kardemir Karabükspor'un kalesini koruyan Çağlar Şahin Akbaba ile her konuda anlaşmaya vardı.

2009 yılında Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo, İspanyol deviyle birçok başarıya imza attı.

Fransa, Dünya Kupası yarı final maçında Belçika'yı 1-0 yendi ve ilk finalist oldu.

1 Mesut Özil Almanya'ya veda ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği için Alman basını tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Mesut Özil, Milli Takımı bırakma kararı aldı.

2 Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü 10 Ağustos'ta başlayacak olan 2018-2019 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Sezonun ilk derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 6. haftada oynanacak.

3 Genç güreşçi Hamza Alaca Dünya Şampiyonu Hırvatistan'ın Zagrep kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonasında Hamza Alaca, altın madalya kazanarak tarihi bir başarının altına imza attı.

4 Ronaldo Juventus yolunda Futbolda yılın transferi gerçekleşiyor. Juventus ile anlaşan Ronaldo'nun kalacağı evinin bile hazır olduğu ortaya çıktı.

5 Fenerbahçe kombine satışlarında zirvede Şu ana kadar 33 bin kombine satan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bıraktı. Son şampiyonunun sattığı kombine sayısı ise 29 bin.

6 Dünya Kupası finalinin en büyük adayı Cüneyt Çakır Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almayan temsilcimiz Cüneyt Çakır'ın adı ciddi bir şekilde final için geçmeye başladı.

7 Fenerbahçe, Volkan Demirel ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Volkan Demirel'le yeniden anlaştı.

8 Mesut Özil'in babası: Milli takımı bırakmalı Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, Alman taraftarların yıldız futbolcuyu protesto etmesi hakkında konuştu. Baba Özil, "Onun yerinde olsam emekli olurdum" dedi.

9 Cüneyt Çakır'a Çin'den teklif Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla final maçının en büyük adayı olan Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık teklif yapıldı.