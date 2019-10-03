Başakşehir-Mönchengladbach maçının muhtemel 11'leri

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir
Mert
Caiçara
Skrtel
Epureanu
Clichy
Mahmut
İrfan Can
Aleksic
Visca
Crivelli
Gulbrandsen
Mönchengladbach
Sommer
Lainer
Ginter
Elvedi
Bensebaini
Kramer
Zakaria
Neuhaus
Benes
Plea
Thuram