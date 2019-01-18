Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni ile uzattı

Başakşehir iç transferde iki futbolcusuyla sözleşme uzattı.
Bu sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.
Turuncu-lacivertli ekibin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."
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