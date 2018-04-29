Başakşehir, Osmanlı'yı farklı yendi

Başakşehir, deplasmanda geriye düştüğü maçta Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.
BAŞAKŞEHİR SONRADAN AÇILDI
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, 31. haftada deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçı 4-1 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 52'de Edin Visca, 74'te Emmanuel Adebayor, 88'de Alexandru Epureanu ve 90'da Mossoro kaydetti. Osmanlıspor'un tek golü 42'de Numan Çürüksu'dan geldi.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, puanını 65'e yükseltti. İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor ise 32 puanda kaldı ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.
Başakşehir'de sarı kart gören Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir cezalı duruma düştü. İki futbolcu, takımlarının önümüzdeki hafta Sivasspor ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.