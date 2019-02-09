Başakşehir puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

EGEMEN BERABERLİĞİ GETİREN GOLÜ ATTI

Başakşehir 11. dakikada Opseth'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken, BB Erzurumspor'a beraberliği getiren gol 75. dakikada Egemen Korkmaz'dan geldi. Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir puanını 45 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında ev sahibi takımın kazanması durumunda puan farkı 6'ya düşecek ve zirve yarışı yeniden kızışacak.

Ligde kalma yarışındaki BB Erzurumspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı ve Mehmet Özdilek'in ekibini puanını 18 yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.