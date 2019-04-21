Başakşehir puanı son dakikada kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve ligin zirvesinde yarış yeniden başladı.

BAŞAKŞEHİR PUANI SON DAKİKADA KURTARDI

Rizespor'a galibiyeti getiren gol, 62. dakikada sezonun 2. yarısının yükselen isimlerinden Vedat Muriqi ile geldi. Başakşehir'e beraberliği ise 90+6. dakikada VAR incelemsinin ardından kazanılan penaltıyı gole çeviren Edin Visca getirdi.

G.SARAY'LA PUAN FARKI 3'E İNDİ

Bu sonucun ardından geçen haftaki Beşitkaş maçı sonrası üst üste 2. kez puan kaybı yaşayan Başakşehir puanını 62 yaptı ve 2. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Rizespor ise 38 puana yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir evinde Göztepe'yi konuk edecekken, Rizespor ise evinde Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.