Başakşehir, Rizespor'u mağlup etti

Haftaya lider olarak giren Başakşehir, küme düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Başakşehir'e 3 puanı getiren goller ikinci 45 dakikada geldi.
Mücadelenin 52. dakikasında kullanılan kornerde Manuel da Costa'nın kafa vuruşu filelerle buluştu. Skor avantajını yakalayan Başakşehir 64. dakikada Bajic'le farkı 2'ye çıkardı.
Rizespor'un 79. dakikada Muriç'le bulduğu gol ise karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Rize deplasmanında kazanan Başakşehir puanını 27 yaparak liderliğini sürdürdü. Rizespor ise 9 puanda kaldı.