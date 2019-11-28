Başakşehir-Roma maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Hollanda'da 45 kişilik scout ekibi olan 81 yaşındaki futbol adamı Sjaak Swart ile el sıkıştı.

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Fatih Terim'in şampiyonluğa inancı tam

Club Brugge maçındaki oyunu beğenen teknik direktör Fatih Terim, "Galatasaray mücadelenin sembolüdür. Her şampiyonluğu böyle kazandık, bundan sonra da böyle kazanacağız" dedi.