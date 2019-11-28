Başakşehir-Roma maçının muhtemel 11'leri

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.
Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan turuncu-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach'ın ardından 5 puan ve ikili averajla üçüncü sırada yer alıyor. İtalya'da oynanan maçta Roma 4-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Mahmut, Azubuike, İrfan, Visca, Crivelli.
Roma: Lopez, Mancini, Smalling, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Veretout, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Dzeko.