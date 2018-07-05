Başakşehir, Serdar Taşçı ile anlaşmaya vardı

Adı 3 büyüklerle anılan Zeki Çelik, Fransa Ligue 1'e transfer oluyor. 21 yaşındaki sağ bek Lille ile her konuda anlaşmaya vardı.

10

Mourinho: Sorun sadece Neymar'ı eleştirerek çözülemez

Maç içerisindeki birçok pozisyonda kendini yere atan Neymar, hedef isim oldu. Portekizli Mourinho ise sadece Neymar'ın değil çoğu futbolcunun bu davranışta bulunduğuna değindi.