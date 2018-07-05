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Başakşehir, Serdar Taşçı ile anlaşmaya vardı

Başakşehir, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı'yı kadrosuna kattı.

Başakşehir, Serdar Taşçı ile anlaşmaya vardı
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Geçtiğimiz yıllarda adı 4 büyüklerle anılan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonunda CSKA Moskova ile sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalmıştı.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Serdar'ın Başakşehir kulübü ile transfer görüşmesinde bulunduğu ifade edilmiş ve tecrübeli futbolcunun Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki resmi sosyal medyada yer almıştı.

İki taraf arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı ve Serdar Taşçı'nın bir kaç gün içinde yıllığı 2 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeyle kendisini Başakşehir renklerine bağlayacak imzayı atacağı ifade edildi.

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