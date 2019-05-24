Başakşehir sezonu beraberlikle kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Başakşehir ve Alanyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Başakşehir, Visca'nın kafa vuruşunda direğe çarpan topun Alanyaspor kalecisi Ufuk Ceylan'ın sırtına çarpmasının ardından golü buldu ve skor 1-0 oldu.

Mücadelenin 2. golü Cenk Ahmet Alkılıç'ın asistinde Junior Fernandes'in golüyle geldi ve durum 1-1 oldu. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Başakşehir, puanını 67'ye çıkartırken, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunu 2. sırada tamamlamış oldu. Alanyaspor ise puanını 44'e çıkartarak, Konyaspor'un 1 puan önüne geçti ve maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.