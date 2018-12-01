1 Başakşehir Sivasspor'a takıldı Son olarak ligin 2. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen lider Başakşehir 12 hafta sonra maç kaybetti. Maçtaki tek gol Sivassporlu Muhammed Demir'den geldi.

2 Cocu 15 bin euro prim kazandı UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan Fenerbahçe'de, sözleşmesi henüz feshedilmeyen Phillip Cocu, kontrat gereği 15 bin euroluk primin sahibi oldu.

3 94 yıllık rekabetin 'en'leri Beşiktaş ile Galatasaray derbisi öncesi 94 yıllık rekabetin tarihine göz atalım. Oynanan 343 maçta en farklı galibiyeti 9-2'lik skorla sarı-kırmızılılar aldı.

4 Fenerbahçe Kulübü: Koeman haberleri yalan Fenerbahçe Kulübü, Erwin Koeman’ın "2019 yılını göremem" şeklinde bir açıklamasının olmadığını duyurdu.

5 Diagne F.Bahçe maçı öncesi iddialı konuştu Attığı gollerle Kasımpaşa'yı sırtlayan isim olan Diagne, "Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim" dedi. Golcü futbolcu, Fenerbahçe'yi yeneceklerini de söyledi.

6 Tuktamysheva'dan Neymar'a: Ben daha az düşüyorum 2015 Dünya Şampiyonu Rus buz patenci Elizaveta Tuktamysheva, PSG-Liverpool maçında sık sık yere düşen Neymar'la dalga geçti.

7 Hollanda basını Lens'i konuşuyor Hollanda'nın önemli gazeteleri, Sarpsborg maçında 2 gol, 1 asistle oynayan Lens'e övgüler yağdırdı.

8 Derbi öncesi sakatların son durumu Yarın oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı takıma Medel, Gökhan ve Lens'ten iyi haber geldi.

9 Şenol Güneş ve Fatih Terim'in derbi taktikleri Yarın oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Şenol Güneş'in en büyük kozu Lens olacak. Fatih Terim ise en çok Onyekuru'ya güveniyor.