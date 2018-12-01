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Başakşehir Sivasspor'a takıldı

Son olarak ligin 2. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen lider Başakşehir 12 hafta sonra maç kaybetti. Maçtaki tek gol Sivassporlu Muhammed Demir'den geldi.

Başakşehir Sivasspor'a takıldı
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Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, Muhammed Demir'in attığı golle güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

BAŞAKŞEHİR 12 HAFTA SONRA KAYBETTİ

Son olarak ligin 2. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen Başakşehir, böylece tam 12 hafta sonra maç kaybetmiş oldu.

6 PUANLIK DERBİ 

İstanbul ekibinin aldığı bu mağlubiyet şüphesiz Beşiktaş-Galatasaray derbisini de doğrudan etkileyecek.

24 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini yenmesi durumunda Başakşehir'le arasındaki puan farkını 3'e düşürecek.

21 puanı bulunan Beşiktaş ise Galatasaray'ı mağlup ederek yeniden şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek istiyor.

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