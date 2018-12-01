Başakşehir Sivasspor'a takıldı

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Konuk ekip, Muhammed Demir'in attığı golle güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
BAŞAKŞEHİR 12 HAFTA SONRA KAYBETTİ
Son olarak ligin 2. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen Başakşehir, böylece tam 12 hafta sonra maç kaybetmiş oldu.
6 PUANLIK DERBİ
İstanbul ekibinin aldığı bu mağlubiyet şüphesiz Beşiktaş-Galatasaray derbisini de doğrudan etkileyecek.
24 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini yenmesi durumunda Başakşehir'le arasındaki puan farkını 3'e düşürecek.
21 puanı bulunan Beşiktaş ise Galatasaray'ı mağlup ederek yeniden şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek istiyor.