Başakşehir Sivas'ta 2 puan bıraktı

F.Bahçe, Atatürk'ün kulübü ziyaret edişinin 101. yıldönümünü kutluyor. Kürsüye çıkan Başkan Ali Koç, "Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün yolundan gittiği önemlidir" dedi.

Galatasaray'ın deneyimli forveti Kostas Mitroglou antrenmanda sakatlandı. Yunan forvetin derbide oynama şansının az olduğu ifade ediliyor.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Galatasaray-Beşiktaş derbisini Japonya'da 3 milyon futbolseverin izleyeceğini ifade etti.

İspanyol basını, Real Madrid yönetiminin Zidane'a 550 milyon euroluk transfer bütçesi vereceğini yazdı. Fransız teknik adamın hedefinde Pogba, Hazard, Eriksen gibi yıldızlar var.

Hollanda Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'nde finale çok yakın olan Ajax'ta Müslüman futbolcular Ziyech, Mazraoui ve Labyad'ın oruç tutmasını istemiyor.

Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı ve çok kritik 2 puan kaybı yaşadı. Derbide Galatasaray kazanırsa lider olacak.

1 Şenol Güneş imaj değiştirdi Futbolun Süperleri adlı ödül törenine katılan Şenol Güneş, yeni saç şekliyle dikkat çekti.

2 Mesut'un taktığı kolye Almanları rahatsız etti Kendisine yapılan ırkçı saldırı sonucu Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in ay-yıldızlı bir kolyeyle maçın oynanacağı stada gelmesi İngiliz ve Alman basınında geniş yer buldu.

3 Derbinin muhtemel 11'leri Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de kafasındaki 11'i hemen hemen belirledi.

4 UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları bu gece tamamlandı.

5 G.Saray-Beşiktaş derbisine Japonya'da ilgi büyük Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Galatasaray-Beşiktaş derbisini Japonya'da 3 milyon futbolseverin izleyeceğini ifade etti.

6 Fikret Orman'dan Mustafa Cengiz'e cevap Şenol Güneş'in derbi öncesi TFF başkan vekili Hüsnü Güreli'yle buluşmasının yanlış olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz'e Fikret Orman'dan cevap geldi. Orman, Cengiz'in algı yaptığını söyledi.

7 Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e sert tepki Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son dönemde sarı-lacivertli ekip hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

8 Hollanda'da gündem Ajaxlı futbolcuların oruç tutması Hollanda Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'nde finale çok yakın olan Ajax'ta Müslüman futbolcular Ziyech, Mazraoui ve Labyad'ın oruç tutmasını istemiyor.

9 Zidane'ın transfer listesi İspanyol basını, Real Madrid yönetiminin Zidane'a 550 milyon euroluk transfer bütçesi vereceğini yazdı. Fransız teknik adamın hedefinde Pogba, Hazard, Eriksen gibi yıldızlar var.