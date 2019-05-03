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Başakşehir Sivas'ta 2 puan bıraktı

Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı ve çok kritik 2 puan kaybı yaşadı. Derbide Galatasaray kazanırsa lider olacak.

| Haber Merkezi
Başakşehir Sivas'ta 2 puan bıraktı
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Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Başakşehir, Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj kaybetti. Galatasaray, pazar günü Beşiktaş derbisini kazanırsa bitime 3 hafta kala liderlik koltuğuna oturacak.

BÜYÜK AVANTAJ KAYBETTİ

Ligde oynadığı son 6 maçta 5. kez puan kaybeden Medipol Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada kritik 2 puan kaybederken şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Başakşehir, 63 puan yükselirken 6 maçtır kazanamayan Sivasspor, 37 puanla 11. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

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