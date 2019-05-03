Başakşehir Sivas'ta 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Başakşehir, Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj kaybetti. Galatasaray, pazar günü Beşiktaş derbisini kazanırsa bitime 3 hafta kala liderlik koltuğuna oturacak.
BÜYÜK AVANTAJ KAYBETTİ
Ligde oynadığı son 6 maçta 5. kez puan kaybeden Medipol Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada kritik 2 puan kaybederken şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
Başakşehir, 63 puan yükselirken 6 maçtır kazanamayan Sivasspor, 37 puanla 11. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.