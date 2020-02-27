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Başakşehir son 16'da

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3-1'in rövanşında Sporting Lizbon'u 4-1 yenerek son 16'ya yükseldi.

| Haber Merkezi
Başakşehir son 16'da
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Başakşehir, sahasında Sporting Lizbon'u ağırladı.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 3-1 sona erdi, uzatmalarda golü bulan Başakşehir, 4-1'lik skorla son 16 turuna adını yazdırdı.

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Başakşehir'e normal sürede üstünlüğü getiren goller, 31. dakikada Skrtel, 45. dakikada Aleksic ve 90+2. dakikada Visca'dan geldi.

Sporting'in tek sayısını ise 68. dakikada Vietto kaydetti. Uzatmalarda iki takım da pozisyon bulamazken, 119. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Edin Visca, 3-1'den turun dönmesini sağladı ve Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, Avrupa'da mart ayını görmeyi başardı.

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