Başakşehir son 16'da

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Başakşehir, sahasında Sporting Lizbon'u ağırladı.
Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 3-1 sona erdi, uzatmalarda golü bulan Başakşehir, 4-1'lik skorla son 16 turuna adını yazdırdı.
KAPTAN VİSCA TAKIMINI SIRTLADI
Başakşehir'e normal sürede üstünlüğü getiren goller, 31. dakikada Skrtel, 45. dakikada Aleksic ve 90+2. dakikada Visca'dan geldi.
Sporting'in tek sayısını ise 68. dakikada Vietto kaydetti. Uzatmalarda iki takım da pozisyon bulamazken, 119. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Edin Visca, 3-1'den turun dönmesini sağladı ve Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, Avrupa'da mart ayını görmeyi başardı.