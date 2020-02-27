Başakşehir son 16'da

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

9 yıl aradan sonra deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Galatasaray Doğa Sigorta'da, kaptan Göksenin Köksal'ın maç sonu paylaşımı gündem oldu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Galatasaray derbisi mağlubiyeti sonrası morali yerlerde olan oyuncularına sert çıktı; “Daha alınacak 33 puan var. Rakiplerin birbiriyle oynayacağını unutmayın” dedi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve sezon sonunda takıma geri dönecek olan Oğuzhan Özyakup'tan, ücretlerinde indirim yapmaları talep edilecek.

Galatasaray teknik ekibinin, sahada "el freni" olarak nitelendirdiği ve devre arası yolların ayrıldığı Ryan Babel sonrası sarı-kırmızılılar, ligde 6 maçta 18 puan topladı.

Süper Lig'de zirve yarışı kızışırken, Muslera ve Uğurcan Çakır'ın performansı takımlarını şampiyonluk potasında tutmaya devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise kalesini korumakta güçlük çekti.

Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, "Sonuna kadar bu yarışı zorlayacağız. Önemli olan Sivasspor'u Avrupa'ya taşımak" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kötü sonuçların ardından moral, motivasyon yemeğinde Fenerbahçe Futbol Takımı ve teknik heyetle bir araya geldi.

1 Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Ozan Tufan'ın, tam 6 kere "Böyle bir şey olabilir mi?" demesi sosyal medyada çok konuşuldu.

2 Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar Kendisine küfreden taraftarların üzerine atlayan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, yeni videosu çıktı. Görüntülerde Koç'un, koridorda adeta çılgına döndüğü görülüyor.

3 Son Kadıköy galibiyetinden bu yana yaşanan değişiklikler Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 1999 senesinde yenen Galatasaray, tam 20 yıldır galibiyete hasret kaldı. İşte o tarihten bu yana ülkede ve dünyada yaşanan değişiklikler.

4 F.Bahçelilerin açtığı pankarttaki gizli gönderme Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli taraftarların açtığı "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankart ile ilgili suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

5 G.Saray mağlubiyeti sonrası F.Bahçe taraftarı çıldırdı 20 yıl sonra Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmesini kendisine yediremeyen bir Fenerbahçe taraftarının öfkesi, dikkatleri çekti.

6 Galatasaray ikinci sıraya yükseldi Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek puanını 45'e yükselten Galatasaray, bir maç eksiği bulunan Trabzonspor'un ardından 2. sıraya yerleşti.

7 Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifaya davet edilen Ersun Yanal, görevi bırakmadığını, hakem yüzünden yenildiklerini söyledi.

8 Ali Koç, Avrupa basınında manşet oldu Protokol tribününden taraftarların üzerine atlayan Ali Koç, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu.

9 Mustafa Cengiz, Kadıköy sorusuna ayetle cevap verdi G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Kadıköy'deki kötü istatistik bozulacak mı?" şeklindeki soruya "İnna fetahna leke fethan mübina" diyerek cevap verdi.