Başakşehir son anlarda beraberliğe razı oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 55. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Avrupa'daki en golcü oyuncusu olan Edin Visca, Mönchengladbach karşısında 8. kez ağları sarstı.

Mönchengladbach, 90+1. dakikada Hermann ile eşitliği sağladı.

İlk hafta Roma'ya mağlup olan Başakşehir, böylece 1 puana yükselirken, ilk hafta evinde Wolfsberger'e 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen Mönchengladbach da puanını 1 yaptı.

Grubun 3. hafta maçında Başakşehir evinde Wolfsberger'i konuk edecekken, Mönchengladbach ise deplasmanda Roma'ya konuk olacak.