Başakşehir son dakikada yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Sivasspor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

SİVASSPOR UZATMALARDA PUANI KAPTI

Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 14. dakikada Bajic'ten geldi. Sivasspor ise, 90+2. dakikada Volkan Babcan'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı.

Başakşehir'de Mossoro, 38. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip uzun süre 10 kişi oynadı.

Öte yandan Arda Turan, 90+4. dakikada yan hakeme yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 66 yaptı. Sivasspor ise 48 puanla 7. sırada kaldı.

G.SARAY KAZANIRSA FARK 3'E ÇIKACAK

Sahasında Sivasspor'la oynadığı maçta 2 puan bırakan Başakşehir, büyük bir yara aldı. Pazar günü şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Akhisar'a konuk olurken, Fenerbahçe ise Bursaspor'la evinde karşı karşıya gelecek.

Lider Galatasaray, Akhisarspor deplasmanından galibiyetle ayrılırsa Başakşehir zirvenin 3 puan uzağında kalacak. Fenerbahçe ise Bursaspor'u yenmesi durumunda Başakşehir'le aynı puana(66) gelecek.

Ancak sarı-lacivertli ekip ikili averajda rakibine üstünlük sağladığı için ligi aynı puanda bitirmeleri durumunda Başakşehir'in üstünde yer alacak.