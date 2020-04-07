Başakşehir, 'sosyal mesafe kuralını' önemsemedi

1 Henry Onyekuru: Premier Lig benim hayalim Galatasaray'ın başaralı oyuncusu Henry Onyekuru, kariyeriyle ilgili samimi bir röportaj verdi. Nijeryalı oyuncu, "Tekrar Premier Lig'e döneceğim, çünkü bu hayallerimden biri" ifadesini kullandı.

2 UFC'yi korona da durduramadı UFC'in (Ultimate Fighting Championship), koronavirüs nedeniyle gizli bir adada devam edeceği açıklandı.

3 Semenya, Ronaldo'nun mekik rekorunu kırdı Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Cristiano Ronaldo, karın kası egzersizinde rakiplerine sosyal medyadan meydan okumuştu. Dünyaca ünlü atlet Caster Semenya, rekoru 45 saniyede kırmayı başardı.

4 Al Sadd, Falcao'yu transfer etmek istiyor Xavi'nin çalıştırdığı Al Sadd Kulübü, karantina günlerinde bile Radamel Falcao'nun peşini bırakmıyor.

5 Kyle Walker'a ağır ceza Evde seks partisi düzenleyen Kyle Walker'a, İngiltere Milli Takımı'nın kapıları kapandı. Bir süre kadroya alınmayacak olan Walker'a, ayrıca 250 bin sterlin de para cezası verildi.

6 Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e menajer resti Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'in Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye hakaret içeren paylaşımlar yaptığının öğrenilmesi üzerine yönetim, Toköz'ün menajeriyle bağlantısını kesmesini istedi.

7 Abdurrahim Albayrak'ın son testi negatif çıktı Galatasaray'a, Fatih Terim'in ardından bir iyi haber de Abdurrahim Albayrak'tan geldi.

8 Belhanda'dan yönetime: Sözleşmemi uzatın Galatasaray'da son 1 yıldır taraftarların en çok tepki gösterdiği isim olan Belhanda'dan, şaşırtıcı bir talep geldi.

9 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Laurent Blanc Fenerbahçe'de yeni sezonun yapılanma çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın yerine listenin ilk sırasında Laurent Blanc bulunurken, Comolli'nin yerine ise Ariedo Braida düşünülüyor.