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Başakşehir, 'sosyal mesafe kuralını' önemsemedi

B.Münih'te Müller'in sözleşmesi koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı. B.Şehir'de ise Sekou Bangoura'yla yapılan anlaşmada yakın temas halinde olunması dikkatlerden kaçmadı.

| Haber Merkezi
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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, tecrübeli oyuncusu Thomas Müller'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde kulüp yöneticileri Hasan Salihamidžić, Oliver Kahn ve golcü oyuncu Thomas Müller, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uydular ve birbirlerine yaklaşmadılar.

BAYERN MÜNİH KURALA UYARKEN, BAŞAKŞEHİR ÖNEMSEMEDİ 

Bayern Münih’in sosyal mesafe kuralına uyma konusundaki hassasiyeti takdir toplarken, bugün Gine U17 Milli takımında oynayan 18 yaşındaki Sekou Bangoura ile anlaşma sağlayan Başakşehir'in ise mesafe kuralına uymaması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Başakşehir, Gine U17 Milli takımında oynayan 18 yaşındaki Sekou Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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