Başakşehir, 'sosyal mesafe kuralını' önemsemedi

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, tecrübeli oyuncusu Thomas Müller'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde kulüp yöneticileri Hasan Salihamidžić, Oliver Kahn ve golcü oyuncu Thomas Müller, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uydular ve birbirlerine yaklaşmadılar.
BAYERN MÜNİH KURALA UYARKEN, BAŞAKŞEHİR ÖNEMSEMEDİ
Bayern Münih’in sosyal mesafe kuralına uyma konusundaki hassasiyeti takdir toplarken, bugün Gine U17 Milli takımında oynayan 18 yaşındaki Sekou Bangoura ile anlaşma sağlayan Başakşehir'in ise mesafe kuralına uymaması dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Başakşehir, Gine U17 Milli takımında oynayan 18 yaşındaki Sekou Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.