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Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakemi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir-Sporting Lizbon maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

| Haber Merkezi
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Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakemi

Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak hakem belli oldu.

UEFA, bu kritik karşılaşmaya İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'u atadı. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devisve ve Roberto del Palomar yapacak.

Jose Luis Munuera Montero'nun dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Alejandro Hernandez, AVAR'da da Inigo Prieto oturacak.

Turuncu-lacivertliler, turun ilk müsabakasında deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

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