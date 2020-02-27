Başakşehir - Sporting Lizbon muhtemel ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden Medipol Başakşehir, ilk maçını 3-1 kaybettiği Sporting Lizbon'u bu kez evinde konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Saat 20:55'te başlayacak karşılaşmayı beIN Sport canlı olarak yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Temsilcimiz Başakşehir'de Enzo Crivelli cezası nedeniyle kadroda bulunamayacak.

Sporting'de ise Luis Neto cezası nedeniyle bu maçta forma giymeyecek.

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Medipol Başakşehir'in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor.

Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca Aleksic, Elia, Demba Ba

Sporting: Maximiano, Ristovski, Ilori Coates, Borja ,Acuna Plata, Wendel, Battaglia Harcama, Sporar