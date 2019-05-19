Başakşehir taraftarları, takımlarına derbi maçlarda sık sık gördüğümüz türden bir destekte bulundu. Tesis önünde toplanan turuncu-lacivertli renklere gönül verenler, tezahüratarlarla Başakehir'e moral verdi.

Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Türk Telekom Stadyum'nda Galatasaray ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Başakşehir'de taraftarlar, günün erken saatlerinden itibaren tesis önünde toplandı.

TARAFTAR ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Tesis girişinde takıma büyük destekte bulunan turunu-lacivertli taraftarlar, şampiyonluğa da inandıklarını söyledi.

Başakşehir taraftarı takıma moral verdi - VİDEO

İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan ve Seyrantepe'ye şampiyonluğa inanarak gittiklerini belirten Başakşehir taraftar grubu üyelerinden Mustafa Akdolu, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve hocamız Abdullah Avcı'ya çok güveniyoruz. Allah'ın izniyle yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyoruz. Biz buna inanıyoruz. Biz bu yola 'çok olanlar değil inanlar kazanır' diyerek çıktık. 3-5 kişiydik şimdi binler oldu sayımız. Allah’ın izniyle şampiyon olup, stadımıza geleceğiz. Tüm Başakşehir halkına destekleri için teşekkür ediyorum. Ortalama bin 500 kişiyle Galatasaray maçında gideceğiz. Bizim için sayı değil inananın kardeşler önemli. 200-300 kişi gittiğimiz deplasmanlar da bile karşı takıma deplasmanı iyi yaşattık. Bugün de tribünlerde güzel bir görsel şov yapacağız" şeklinde konuştu.