Başakşehir taraftarları Filistin'e destek oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Dünya genelinde büyük tepkilere yol açan bu karara Başakşehir tribünleri de sessiz kalmadı.

PANKART VE BAYRAKLARLA DESTEK

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. maçında evinde Braga ile karşılaşan Başakşehir'in tribünlerinde Filistin'e destek pankartı açıldı.

Kale arkasında bulunan tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandıran taraftarlar Filistin lehine sloganlarda bulundu. Ortalarında dev Türk bayrağı dalgalandıran grup diğer yandan da Filistin bayraklarını sallayarak Filistin halkına destekte bulundu.

"KUDÜS İÇİN SONSUZA DEK BİRLİKTEYİZ"

Kale arkasında açılan pankartta yazan 'Biz senin için 90 dakika, Kudüs için sonsuza dek birlikteyiz' yazısı dikkat çekti.