Başakşehir, Terim'in ismini kaldırmak için harekete geçti

Galatasaray'la girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden Başakşehir, yaşanan son olayların ardından Fatih Terim'e karşı hamle yapma kararı aldı.

BAŞAKŞEHİR, TFF'YE BAŞVURU YAPACAK

Pazar günü oynanan maçta Galatasaray, konuk ettiği Başakşehir'i 2-1 yenerken, karşılaşmada iki takımın yedek kulübeleri birbirlerine girdi. Fatih Terim, Ümit Davala, Orhan Ak, Adebayor ve İsmail Çipe'nin karıştığı olayların ardından Terim, Davala ve Ak, PFDK'ya gönderildi.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Fatih Terim'in kendi yedek kulübelerine saldırdığını ifade ederek deneyimli hocayı sert bir dille eleştirdi.

Yaşanan olayları değerlendiren turuncu-lacivertli yönetim, Fatih Terim'in ismini stattan kaldırmak için harekete geçti. Yönetim, yapılacak ilk toplantıda bu düşünceyi karar bağlayıp hem Türkiye Futbol Federasyonu'na hem de Gençlik Spor Bakanlığı'na başvuracak.

TFF ve GSB'nin onay vermesi durumunda, 3. Fatih Terim Stadı'nın ismi değişerek, yeni anlaşılacak bir sponsorun adı stadyuma verilecek.

Öte yandan turuncu-lacivetli takımın taraftar grubu olan 1453 Başakşehirliler de stattan Fatih Terim'in isminin kaldırılması yönünden talepleri olduğunu ifade ettiler. Stadın önünde açılan pankartla tepkilerini gösteren bir grup taraftar, yönetime çağrı yaptı.