Başakşehir, Trabzon deplasmanında kazandı

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Fikret Orman: Allah'tan Münih maçında yabancı hakem var

Fikret Orman, Bayern Münih ile deplasmanda yapacakları ilk maça ilişkin yaptığı açıklamada, "Allah'tan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem de yok." dedi.