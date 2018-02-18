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Başakşehir, Trabzon deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek puanını 46'ya yükseltti.

Başakşehir, Trabzon deplasmanında kazandı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırladı.

TEK GOL ADEBAYOR'DAN

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek puanını 46'ya çıkardı. İstanbul ekibinin tek golünü 35. dakikada Adebayor kaydetti.

Başakşehir maç fazlasıyla Galatasaray'ı geçerek liderliğe yükseldi. 6 haftadır kazanamayan Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Öte yandan Trabzonspor taraftarı maç sonunda 'Yönetim istifa' tezahüratı yaparak, alınan kötü sonuçlara tepkisini gösterdi.

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