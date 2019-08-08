Trabzonspor formalı taraftarlar stada alınmadı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Yunan takımı Olympiakos'u konuk etti.

Turuncu-lacivertliler, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılarak tur şansını zora soktu.

Maç öncesi ise skandal bir olay yaşandı. Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmesi nedeniyle Başakşehir'e destek vermek için maça girmek isteyen Trabzonsporlu taraftarlar güvenlik tarafından stada sokulmadı.

FORMALARI ÇIKARIN DEDİLER

Güvenlik görevlileri, bordo-mavili taraftarlardan formalarını çıkarıp öyle stada girmelerini istedi.

Yunan taraftarların stada alındığı bir karşılaşmada Trabzonsporluların içeri girememesi herkesi şaşırttı.

İl güvenlik kurulunun aldığı bu karara tepki sosyal medyada çığ gibi büyüyor.

İşte o anlar:

Başakşehir Trabzonspor formalı taraftarı stada almadı - İZLE