Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

1 Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir, J Grubu'nda Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 mağlup etti ve grupta iddiasını sürdürdü.

2 Trabzonspor Avrupa defterini kapattı Temsilcimiz Trabzonspor, Krasnodar’a 3-1 yenilerek Avrupa Ligi’ne veda etti.

3 Beşiktaş da Avrupa'dan elendi UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Braga'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar gruptan çıkma şansını kaybetti.

4 Sergen Yalçın 4 maç ceza aldı PFDK, Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın'a 4 maç müsabakalardan men cezası verdi.

5 Galatasaray yenilenme çalışması yaptı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e farklı yenilen Galatasaray'da, Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi rejenerasyon çalışması yapıldı.

6 Mehmet Demirkol: Takımın patronu kimse sorumlu odur Devler Ligi'nde sarı-kırmızılıların Real Madrid'e 6-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Mehmet Demirkol, "Galatasaray, etrafında olup bitenlerle bir bağ kuramayan, duyarsız, duygusuz bir takım" dedi.

7 Jailson'a 10 milyon euro veren takım çıktı Brezilya basınında çıkan habere göre Jailson'a Çin'den talip olduğu, sarı-lacivertlilerin ise gelen 10 milyon euroluk teklifi reddettiği ifade edildi.

8 Vedat Muriç'in örnek aldığı yıldız futbolcular Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, dünya futbolunun yıldızları Ibrahimovic, Lewandowski ve Cavani'nin çeşitli özelliklerini örnek aldığını ifade etti.

9 Wenger'den Bayern'e yeşil ışık Arsenal'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Wenger, Bayern Münih'i çalıştırabileceğini ifade etti.