Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya geldi.
Merkur-Arena'da oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 73. dakikada penaltıdan Edin Visca, 84 ve 87. dakikada Enzo Crivelli'den geldi.
Ev sahibi Wolfsberger'de Rnic, 73. dakikada penaltı pozisyonun 2. sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
BAŞAKŞEHİR GRUBUNDA LİDER
Bu sonucun ardından Başakşehir 7 puanla grubun zirvesine yükseldi. Wolfsberger ise Başakşehir karşısında aldığı 2 yenilginin ardından 4 puanda kaldı.
Grubun 5. haftasında Başakşehir evinde Roma ile karşılaşacakken, Wolfsberger ise evinde Mönchengladbach'ı konuk edecek.
Oynanan maçların ardından J grubunda oluşan puan durumu ise şu şekilde: