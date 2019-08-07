1 Başakşehir'de Okan Buruk ve Chedjou, koridorda kart yedi Olympiakos'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardında, koridorda hakemi eleştiren teknik direktör Okan Buruk ve Aurelien Chedjou, kırmızı kart gördü.

2 Kolarov'dan nefis frikik golü Roma'nın defans oyuncusu Aleksandr Kolarov, Athletic Bilbao ile oynanan hazırlık maçında güzel bir frikik golüne imza attı.

3 Başakşehir tur şansını zora soktu Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu.

4 Şenol Güneş: Umut'a tavsiyede bulunmadım Şenol Güneş, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Bursasporlu Umut Meraş hakkında konuştu. Güneş, "Şu takımı tercih et diye bir şey demedim" dedi.

5 Süper Kupa'da şampiyon Galatasaray Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maçtaki tek gol Younes Belhanda'dan geldi.

6 Yusuf Türk bayrağıyla poz verdi Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bugün ilk antrenmanına çıktı. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan 22 yaşındaki futbolcu, daha sonra Türk bayrağıyla poz verdi.

7 Hakeme sinirlenen Xavi'nin ayakkabısı uçtu Al Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Al-Dubail maçında hakemin verdiği karar sonrası çılgına döndü.

8 Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman sahalara dönecek Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakat futbolcuların sayısı 9'a çıktı. Bu isimler arasında en erken sahalara dönecek oyuncu ise Necip Uysal.

9 Başakşehir Giuliano'nun peşinde Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Mossoro'nun eski performansından uzak olması nedeniyle 10 numara bölgesine Guiliano'nun alınmasını istedi.