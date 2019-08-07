Başakşehir tur şansını zora soktu

Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Olympiakos'u konuk etti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz, sahasında ağırladığı Yunan ekibine 1-0 mağlup oldu.
Olympiakos, karşılşmanın 53. dakikasında Mathieu Valbuea'nın asisti, Georgios Masouras'ın kafa vuruşuyla galibiyete ulaştı.
İRFAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Medipol Başakşehir'de Edin Visca, 90+2. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Jose Sa'ya takıldı. Medipol Başakşehir'de orta sahanın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Konuk ekip Olympiakos'ta Fenerbahçe'nin eski ismi Mathieu Valbuena 90 dakika görev yaptı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir bu mağlubiyetin ardından tur şansını zora soktu.
13 Ağustos Salı günü oynanacak rövanşta Medipol Başakşehir turu geçmesi halinde, Porto - Krasnodar eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.