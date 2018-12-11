Başakşehir üst üste 3. kez liderliği garantiledi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi.

Son 2 sezondur zirve yarışını son haftalara kadar taşıyan Başakşehir, bu sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından. Abdullah Avcı yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz iki sezonda şampiyonluğu kaptırdığı Beşiktaş ve Galatasaray'a geride kalan 15 haftada 8 puan fark attı.

ÜST ÜSTE 3. KEZ LİDER TAMAMLADI

En yakın takipçileri Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde bulunan turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste 3. kez sezonun ilk yarısını zirvede tamamlamayı başardı.

3 BÜYÜKLERE FARK ATTI

Abdullah Avcı'nın ekibi, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray'ın ise 8 puan önünde zirvede yer alıyor. İstanbul ekibi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış ekiplerden Bursaspor'un 14 puan önünde bulunurken, 14 puana sahip Fenerbahçe'nin ise iki katından fazla puana 15. haftada ulaştı.

İSTİKRARINI SÜRDÜRDÜ

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 haftalar itibarıyla, son 5 sezonda ikinci sıradaki takipçisiyle en büyük farkı yakalayan takım da oldu. Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'ın 9 puan önünde yer alan Fenerbahçe'den sonra 15 haftada rakibiyle en fazla puan farkı yakalayan takım olmayı başardı.

AVRUPA'NIN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek bu sezon 10. galibiyetini elde eden Medipol Başakşehir, bu maçlarda kalesini de gole kapattı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon kazandığı 10 maçın 8'inde kalesinde gol görmedi.

Başakşehir, Avrupa'nın 5 büyük liginde Premier Lig'in lideri Liverpool'la birlikte kalesinde en az gol yiyne takımı durumunda. Turuncu-lacivertli, geride kalan 15 haftada yalnızca 6 kez gol yedi.