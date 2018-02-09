Başakşehir ve F.Bahçe'nin 11'leri şekilleniyor

Süper Lig'de haftanın en kritik maçı Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi her iki takım teknik direktörü de ilk 11'lerini netleştirmeye başladı.

VALBUENA YOK

Kocaman'ın zorlu deplasmanda Valbuena'yı yedek soyunduracağı öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, "Aldığım bilgi, edindiğim izlenime göre Valbuena, Başakşehir maçında 11'de olmayacak" dedi.

GİULİANO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Giuliano'nun ilk 11'de olup olmayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

ARDA 11'DE

Cezalı Emre Belözoğlu ve sakat olan Mossoro'dan yararlanamayacak olan Başakşehir'de, Gökhan İnler ve Arda Turan'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Abdullah Avcı'nın son maçta 11'de şans verdiği Napoleoni'nin yerine ise İrfan Can'ı oynatacağı belirtildi.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Mahmut, İrfan Can (Napoleoni), Visca, Arda, Adebayor

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatıf (Giuliano), Dirar, Soldado