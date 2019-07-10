Başakşehir Azubuike'yi Göztepe Eren'i aldı

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte kulüplerin oyuncu alıp satma hamleleri de hız kazandı. Özellikle üç büyüklerin hangi futbolcularla anlaşacağı merak konusu olurken, diğer kulüpler de kadrolarına önemli oyuncuları katıyor.

EREN DERDİYOK GÖZTEPE'YE GİTTİ

Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'la sözleşme imzalandığını açıkladı. İzmir ekibi, geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı kulüpte top koşturan ve bu sezon boşa çıkan 31 yaşındaki forvetle 2+1 senelik sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türk asıllı İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 18 maçta forma şansı bulurken 10 golle takımına katkı sağlamıştı.

OKAN BURUK ESKİ ÖĞRENCİSİNİ KİRALADI

Geçen sezon şampiyonluğu son maça kadar kovalayan ancak Galatasaray'a kaptıran Başakşehir de takviyelere devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetimindeki Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Azubuike, bu kez de Başakşehir'de kiralandı. Okan Buruk-Azubuike bu kez de İstanbul temsilcisinde buluştu.

22 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibiyle çıktığı 14 maçta 1 gol atarken, gösterdiği efor ile orta saha hattının kilit oyuncularından biri olmayı başardı.