Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Atiker Konyaspor, Marsilya ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir ise Ludogorets Razgrad'ı 2-1 mağlup etti.

Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam edebilmesi için sadece kazanmaları yetmeyecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda son haftaya 3. sırada giren Medipol Başakşehir'in 7 puanı bunuluyor.

Grup lideri Brag'nın 10 puanı bulunurken, ikinci sıradaki Ludogorets Razgrad'ın ise 8 puanı var.

Son hafta Braga'yı ağırlayacak Başakşehir'in mutlak kazanması gerekiyor. Başakşehir'in galibiyetiyle birlikte, Hoffenheim'ın da evinde Ludogorets Razgrad'ı yenmesi gerekiyor.

KONYASPOR NASIL TUR ATLAR

Temsilcimiz Atiker Konyaspor'un son maçta Vitoria Guimaraes deplasmanında mutlak kazanması gerekiyor. Sadece bu da yetmiyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Salzburg'un Marsilya deplasmanında kazanması gerekiyor.

Eğer Salzburg son maçta Marsilya ile berabere kalırsa, Atiker Konyaspor'un deplasmanda 3 farklı kazanması gerekiyor.